1 ноября, 08:59
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили о готовности к длительной и сложной кампании в Газе

По словам министра обороны страны Йоава Галанта, она потребует "мужества, решимости и настойчивости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил военных о длительной и сложной кампании в секторе Газа и заверил, что армия обороны страны к такому развитию событий готова. С таким заявлением он выступил, комментируя гибель девятерых израильских военных на севере анклава.

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"Гибель бойцов ЦАХАЛа в боях против террористов ХАМАС в Газе - это тяжелый и болезненный удар. <...>. За значительные успехи, достигнутые в ходе сложных боев в глубине сектора Газа, к сожалению, приходится платить высокую цену. Мы готовы и подготовлены к длительной и сложной кампании, она потребует мужества, решимости и настойчивости. Мы победим", - сказал министр, слова которого приводит газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что всего в боях в анклаве погибли 11 израильских военных. 

Теги:
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