В Белоруссии депутаты проголосовали за оповещение о призыве по СМС

Законопроект определяет обязанность операторов по запросу военных комиссариатов предоставлять данные о номерах военнообязанных

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности", предусматривающий возможность оповещения о призыве на военную службу по СМС. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Документом, который после принятия во втором чтении и одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны, предполагается дополнить закон "О воинской обязанности и воинской службе" положением о том, что о необходимости явки в военный комиссариат или призыве на военную службу по мобилизации военнообязанные могут быть оповещены "посредством СМС-сообщения".

Законопроект определяет, что операторы связи по запросу военных комиссариатов должны предоставлять данные об абонентских номерах военнообязанных и "обеспечивать оповещение абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством направления СМС-сообщения". При этом военнообязанные должны будут в недельный срок сообщать в комиссариат или иной орган об изменении контактного номера сотовой связи.

Закон о воинской обязанности планируется дополнить положением о том, что вручение повесток о необходимости явки в военный комиссариат для призыва на военную службу по мобилизации возлагается не только на сотрудников военкоматов, но и на "должностных лиц организаций, определенных решениями местных исполнительных и распорядительных органов", сотрудников Комитета государственной безопасности "и других уполномоченных ими лиц". При этом повестки военнообязанным могут вручаться как по месту проживания, так и по месту работы или нахождения.

В закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предполагается ввести новые понятия и определения, в том числе "аппарат усиления", под которым понимаются "граждане, привлекаемые для оказания помощи <...> в проведении оповещения, призыва и отправки" мобилизованных в Вооруженные силы".

Наказания и отсрочки

Проектом закона предполагается ужесточить максимальное наказание за уклонение от мероприятий по призыву на военную службу, увеличив максимальный срок лишения свободы по соответствующей статье Уголовного кодекса с двух до трех лет. В Кодекс об административных правонарушениях планируется внести изменения, согласно которым неявка без уважительных причин на призывные мероприятия будет наказываться максимальным штрафом в размере не до 5, а до 30 базовых величин. Базовая величина в настоящее время составляет 37 белорусских рублей или около 1,1 тыс. российских рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии. Максимальный штраф за нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету планируется увеличить с 3 до 25 базовых величин.

При этом планируется установить право на отсрочку от призыва для военнообязанных мужчин, воспитывающих без матери ребенка в возрасте до 18 лет; имеющих ребенка, которому оказывается паллиативная медицинская помощь; имеющих двух и более детей, один из которых инвалид; опекунов родных братьев или сестер. Также предполагается отсрочка для отцов трех и более детей до 18 лет в случае беременности супруги на сроке не менее 22 недель.

Также предусматривается возможность "в целях обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента Республики Беларусь" принимать на военную службу по контракту лиц, не соответствующих установленным для этого требованиям, в частности, имеющих судимость.

Закон "Об обороне" предполагается дополнить статьей "Права граждан по защите Республики Беларусь в мирное время", в которой говорится, что лица, достигшие 16 лет, "вправе принимать участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения". Участие в таких работах будет добровольным.