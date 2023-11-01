В Сумах создали городскую военную администрацию

Ее руководителем назначен действующий замглавы Сумской областной военной администрации Алексей Дрозденко

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Городская военная администрация создана в Сумах на севере Украины, ее руководителем назначен действующий замглавы Сумской областной военной администрации (ОВА) Алексей Дрозденко. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

"Назначить Дрозденко Алексея Александровича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса главы государства.

На должности заместителя главы Сумской ОВА Дрозденко работал с 30 июня 2023 года.

В начале октября Служба безопасности Украины задержала мэра Сум Александра Лысенко. Он и директор департамента инфраструктуры города требовали с предпринимателей 2,1 млн гривен ($58 тыс.) за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах. Решением суда Лысенко был отправлен под стражу на два месяца с возможностью залога в 3 млн гривен (около $82 тыс.). 6 октября он внес всю сумму и вышел на свободу.

На Украине в последнее время разрастается конфликт между местным самоуправлением в лице Ассоциации городов Украины и центральной властью, которая пытается всячески ограничить их права. Так, в июне мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство страны в использовании правоохранительных органов и судебных органов для политической борьбы и в чрезмерном стремлении к централизации власти. По итогам выступления на открытии конференции по демократическому управлению Кличко, в частности, заявил, что недемократические методы в управлении государством, которое стремится в ЕС, недопустимы, а боевые действия не могут быть "оправданием для закручивания гаек на местах".