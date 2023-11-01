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Палестино-израильский конфликт

Духовный лидер Ирана назвал конфликт на Ближнем Востоке "войной добра со злом"

Али Хаменеи заявил, что "победа будет за народом Палестины"

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем является "войной между добром и злом". Такое мнение выразил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

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"Это не война между Газой и Израилем, это война между добром и злом, война между верой и высокомерием. Конечно, высокомерие использует в этой войне военную силу, бомбардировки и преступления, но берегитесь, ведь сила веры с божьей помощью победит гордыню. Окончательная победа будет за народом Палестины и совсем скоро", - приводит его слова агентство IRNA.

Хаменеи также отверг обвинения в том, что демонстрации в поддержку Палестины в странах Запада якобы устраивают иранские спецслужбы. "Посмотрите, что происходит в мире: как люди выходят на улицы и скандируют лозунги, критикующие США и Израиль. Это показывает, что репутация этих двух стран становится все хуже и хуже, их действиям нет оправдания. Неужели все эти протесты организовали члены "Басидж" (шиитское народное ополчение - прим. ТАСС) в Лондоне или Париже?" - поинтересовался духовный лидер Ирана. 

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ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтХаменеи, АлиИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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