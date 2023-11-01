СМИ: первые машины с ранеными жителями Газы начинают въезжать в Египет

Прибывшие из сектора Газа раненые будут транспортированы в специально подготовленный госпиталь в Шейх-Зувейде

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Первые машины скорой помощи, доставляющие раненых жителей сектора Газа, прибыли к контрольно-пропускному пункту "Рафах" и пересекли границу с Египтом. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его данным, несколько машин с тяжело раненными палестинцами "прошли последние формальные процедуры оформления на КПП "Рафах" и въехали на египетскую территорию".

Ранее сообщалось, что десятки машин скорой помощи въехали с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из анклава и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжелобольных палестинцев. Как указал представитель администрации КПП с палестинской стороны, более 80 раненых будут доставлены 1 ноября в Египет из Газы через "Рафах". Эта группа жителей Газы станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава.

В настоящее время на КПП "Рафах" медицинские бригады обследуют прибывших из Газы палестинцев, чтобы определить, в какую больницу отправить пациентов в каждом конкретном случае.

Прибывшие из сектора Газа раненые будут транспортированы в специально подготовленный госпиталь в Шейх-Зувейде, расположенном приблизительно в 15 км от города Рафах, и в госпиталь в Эль-Арише - административном центре провинции Северный Синай. В зависимости от серьезности ранений жители анклава, доставленные из Газы, могут быть переправлены в больницы города Исмаилия или Каира.