СМИ: вступление "Хезболлах" в ближневосточный конфликт помешает США защитить Тайвань

По данным издания Nikkei Asia, перспектива вовлечения группировки в конфликт может создать "условия, когда будет необходим компромисс по поставкам оружия"

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Возможное вступление шиитской организации "Хезболлах" в конфликт на Ближнем Востоке вынудит США "пойти на компромисс по поставкам оружия" , что помешает защитить Тайвань во время предполагаемого противостояния на Тихом океане. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на экспертов.

По оценке издания, в азиатском регионе усиливаются опасения по поводу того, что конфликты на Украине и в Израиле истощат запасы оружия и боеприпасов США, "ослабляя их возможности по защите Тайваня" в случае эскалации.

Эксперты отмечают, что сейчас США поставляют союзникам типы вооружений, которые "не потребуются во время противостояния в Тайваньском проливе", однако вступление "Хезболлах" в палестино-израильский конфликт способно существенно изменить ситуацию.

Издание пишет, что перспектива вступления группировки в конфликт может создать "условия, когда будет необходим компромисс по поставкам оружия, в том числе необходимого для противодействия непредвиденным обострениям ситуации вокруг Тайваня". "У "Хезболлах", вероятно, более 150 тыс. ракет, и они, вероятно, могли бы выпускать их в количествах, которые Израиль оценивает в 6-8 тыс. в день", - сообщила изданию специалист "Фонда Карнеги за международный мир" (признан в РФ иноагентом) Джениффер Кавана. По словам эксперта, в подобных условиях Израиль обратится к США с просьбой предоставить такие "и без того редкие" системы противовоздушной обороны, как комплексы Patriot, что "напрямую помешает подготовке США к действиям в Индо-Тихоокеанском регионе". Она отметила, что еще одним важным вопросом в рамках поставок вооружений станет обеспечение Израиля ракетами большой дальности. "Если в конфликте Израиля с "Хезболлах" произойдет эскалация или если Иран примет более непосредственное участие, Израиль может почувствовать необходимость нанести удары [по объектам] на большом удалении", - утверждает эксперт.

"Мы испытываем "похмелье первенства" и все еще думаем, что сейчас 1990-е, когда Соединенные Штаты были на пике своего относительного могущества. <...> Но в конечном счете, если мы серьезно относимся к Индо-Тихоокеанскому региону, то должны расставить приоритеты", - приводит Nikkei слова старшего научного сотрудника Центра Стимсона Келли Грико.

Белый дом направил в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Судьба этого запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.