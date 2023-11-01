МИД Украины готовится эвакуировать граждан страны из сектора Газа

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство располагает данными о 358 согражданах, желающих покинуть анклав

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Украины в связи с открытием контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа для эвакуации иностранцев начали подготовку к вывозу граждан страны. Как сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, сейчас ведомство располагает данными о 358 согражданах, желающих покинуть анклав.

"МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе начали подготовительный этап эвакуации украинцев. Актуализирован список желающих уехать. В настоящее время их 358 человек. Это преимущественно женщины и дети", - написал Николенко в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

По его словам, отправлены официальные запросы "причастным сторонам" для выдачи разрешений на выезд из Газы и транзита по египетской территории.

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, сообщил, что 1 ноября КПП "Рафах" будет открыт для приема из анклава раненых и тяжелобольных палестинцев. Позже агентство Reuters со ссылкой на источник в египетских силах безопасности проинформировало, что в этот день сектор Газа через этот КПП смогут покинуть около 500 человек, имеющих двойное гражданство.