Эксперт заявил, что конфликт ХАМАС и Израиля достиг точки невозврата

Обозреватель газеты Ash-Sarq al-Awsat Тарик аль-Хамид отметил, что обе стороны "не способны предложить реальные решения" для остановки войны

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Конфликт между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем достиг точки невозврата, ни одна из сторон не способна предложить выход из кризиса. К такому выводу пришел саудовский журналист, обозреватель газеты Ash-Sarq al-Awsat Тарик аль-Хамид.

"Несмотря на все страдания [жителей сектора Газа], похоже, что на горизонте нет способов завершения этой войны. Главная причина на данный момент заключается в том, что обе стороны, ХАМАС и Израиль, не способны предложить реальные решения, чтобы остановить войну", - пишет аль-Хамид.

Он считает, что ХАМАС начало операцию против Израиля, "не думая о завтрашнем дне". В движении, по словам эксперта, полагали, что это будет привычная эскалация с последующим перемирием и обменом пленных, однако "реальность оказалась другой". В то же время аль-Хамид убежден, что "израильское правительство является крайне правым", а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который пытается уйти от обвинений в коррупции, находится в трудном положении, так как властям еврейского государства придется ответить на вопрос о том, как ХАМАС смогло проникнуть в Израиль 7 октября.

"Поэтому война в Газе сейчас - и я говорю здесь не о невинных жителях Газы, а скорее, о войне ХАМАС против Израиля - происходит между двумя акторами, которые являются наиболее жесткими и радикальными, и они оба оказались у точки невозврата, опасаясь последствий", - считает обозреватель Ash-Sarq al-Awsat. По мнению аль-Хамида, ХАМАС и израильское правительство осознают, что "эта война означает для них конец". "Тот, кто отступит, потерпит поражение в войне, а ее победитель станет проигравшим политически и исторически, его будут ждать реальные последствия", - добавил эксперт.