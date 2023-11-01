Британия выведет своих граждан из Газы через "Рафах" поэтапно и за несколько дней

В МИД королевства заверили, что ведомство "работало на каждом правительственном уровне, чтобы гарантировать, что КПП "Рафах" сможет открыться и позволить британским гражданам покинуть Газу"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Вывод граждан Великобритании через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" из сектора Газа будут осуществляться поэтапно на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

"Как мы понимаем, КПП будет открыт в течение контролируемых и ограниченных по времени периодов времени, чтобы позволить определенным группам иностранных граждан и тяжелораненым покинуть [сектор Газа]. Поэтому, вероятно, отправление граждан Великобритании из Газы будет происходить поэтапно на протяжении предстоящих дней", - отмечается в сообщении Форин оффиса, распространенном в социальной сети X (ранее Twitter).

В британском МИД заверили, что ведомство "работало на каждом правительственном уровне, чтобы гарантировать, что КПП "Рафах" сможет открыться и позволить британским гражданам покинуть Газу".

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbaria сообщил, что 1 ноября КПП "Рафах" будет открыт для приема из анклава раненых и тяжелобольных палестинцев. Позже агентство Reuters со ссылкой на источник в египетских силах безопасности проинформировало, что в этот день сектор Газа через этот КПП смогут покинуть около 500 человек, имеющих двойное гражданство.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземные операции в ней, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.