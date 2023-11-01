1 ноября, 10:43,
обновлено 1 ноября, 10:57
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные с 7 октября задержали 1 180 палестинцев, включая 740 хамасовцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1 180 палестинцев, в том числе 740 активистов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"На данный момент с начала войны 1 180 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС), 740 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 1 ноября в ходе рейдов на Западном берегу израильские силовики "задержали 46 разыскиваемых лиц, из которых 30 являются активистами террористической организации ХАМАС". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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