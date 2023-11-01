1 ноября, 11:40
Палестино-израильский конфликт

МИД Сирии осудил нарушения Израилем международного гуманитарного права

Ведомство отмечает, что "под предлогом права на самооборону еврейское государство продолжает разрушать больницы, лагеря беженцев, целые жилые районы в Газе"

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Израиль совершил новое военное преступление, осуществив бомбардировку лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которой погибли и получили ранения более 400 человек. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении сирийского МИД.

"Сирия осуждает нарушения Израилем международного гуманитарного права и прав человека, о которых так пекутся поддерживающие его страны Запада, - отмечается в документе. - Позиция, занятая США и Евросоюзом, поощряет израильский оккупационный режим безнаказанно совершать расправы над сотнями палестинцев вопреки Женевским конвенциям".

В нем указывается, что "под предлогом права на самооборону еврейское государство продолжает разрушать больницы, лагеря беженцев, целые жилые районы в Газе".

"Сирия обращается с призывом ко всем народам, которые отстаивают общечеловеческие ценности, активизировать свою борьбу за прекращение израильских преступлений и установление на Ближнем Востоке мира и стабильности", - подчеркивается в заявлении сирийского МИД.

Как передал телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев Джебалия превысило 400, половина из них дети. 

Теги:
СирияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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