Американский беспилотник 10 часов кружил над Польшей

Как указывает портал onet.pl., RQ-4 Global Hawk летал над центральными и северными районами страны, граничащими с Калининградской областью

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk во вторник кружил над центральными и северными районами Польши, граничащими с Калининградской областью. Об этом со ссылкой на данные международного сервиса отслеживания полетов FlightRadar сообщил польский интернет-портал onet.pl.

Как указывает портал, во вторник над Польшей "неподалеку от границы с Крулевцем (польское название Калининграда - прим. ТАСС) кружил беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, который ежедневно наблюдает за ситуацией на Черном море".

Американский беспилотник проводил воздушную разведку над Польшей в течение примерно 10 часов.

Никаких официальных заявлений польских властей по поводу его полета не последовало.

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk способен находиться в воздухе около 24 часов. С высоты 18 км может вести наблюдение за территорией в 100 тыс. кв. км.