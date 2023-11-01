Посол Египта раскритиковал предвзятость Запада в оценке событий на Ближнем Востоке

Бадр Абделатти предупредил, что последствия конфликта могут привести к увеличению числа мигрантов в Европе

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Посол Египта в ЕС Бадр Абделатти раскритиковал предвзятый подход европейских стран и США к оценке палестино-израильского конфликта, указав, что жизни европейцев для них важнее, чем жизни палестинцев. Об этом он сказал в интервью газете Politico.

"Жители региона шокированы и расстроены предвзятым отношением [Запада]. Есть убеждение, что в глазах Запада жизнь европейцев дороже жизни палестинцев", - указал дипломат. Он подчеркнул, что на Ближнем Востоке осуждают "двойные стандарты" западных стран в оценке текущего конфликта, подрывающих их репутацию на Ближнем Востоке. Посол также негативно высказался по поводу "некоторых выступлений" европейских политиков, демонстрирующих, по его точке зрения, "совершенно предвзятую точку зрения".

"Мы не позволим уничтожить Палестину и устроить еще одну Накбу [исход более 700 тыс. палестинцев в 1948 году после объявления Израилем о создании государства] за счет соседних стран, будь то Иордания или Египет", - добавил Абделатти. Он предупредил, что последствия конфликта могут привести к увеличению числа мигрантов в Европе, а также к росту популярности крайне консервативных настроений в обществе.

По мнению дипломата, урегулировать отношения Израиля и Палестины можно попытаться, если провести конференцию по теме. "Без решения палестинской проблемы в регионе не будет мира", - подчеркнул Абделатти. Приоритетами для Египта на данном этапе обострения, сказал посол, служит немедленное прекращение огня, постоянный и беспрепятственный доступ гуманитарной и медицинской помощи в зону боевых действий, а также возобновление переговоров между сторонами конфликта.

Помимо этого, Абделатти опроверг сообщение о том, что Каир и Брюссель близки к заключению соглашения об ограничении миграции и финансовой поддержке, указав, что официальные переговоры еще не начались. Он отказался назвать конкретные сроки, в которые может быть подписан подобный документ, однако, как отметило издание, заседание ЕС-Египет запланировано на январь 2024 года. Дипломат добавил, что соглашение должно охватывать не только миграционные, но и экономические вопросы, и строиться на "реальном партнерстве, а не отношениях "донор-получатель".