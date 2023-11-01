Жапаров примет участие в саммите глав тюркских государств в Астане

Главными темами встречи президентов в Астане станут вопросы "объединения, реформ, знаний, доверия, инвестиций и энергетики", отметил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев

БИШКЕК, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в предстоящем в Астане саммите руководителей тюркских стран. Об этом заявил в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 2-3 ноября совершит рабочий визит в город Астана Республики Казахстан для участия в очередном заседании саммита глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ)", - сообщил он.

По его словам, главными темами встречи президентов в Астане станут вопросы "объединения, реформ, знаний, доверия, инвестиций и энергетики".

"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, примут Астанинский акт и итоговую декларацию саммита, охватывающие ключевые направления многостороннего сотрудничества", - отметил Азымбакиев.

В рамках саммита планируется подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии, а также совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ. Помимо этого, как планируется, будет принято решение об объявлении 6 февраля "Днем памяти жертв катастроф и солидарности в рамках OTГ".

По данным киргизской стороны, в саммите в Астане также примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана и "главы делегаций стран-наблюдателей организации".