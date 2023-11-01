Посол в РФ: Израиль не считает, что находится в состоянии войны с Йеменом

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа ранее заявил, что хуситы нанесли серию ударов по территории Израиля

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Израиль не находится в состоянии войны с Йеменом, несмотря на заявления йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Во-первых, были выпущены, насколько мы знаем, три ракеты. Ни одна не долетела. Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств, - сказал дипломат, отвечая на вопрос, находится ли Израиль в состоянии войны с Йеменом. - Да, мы объявили войну ХАМАС. Но мы не объявляли войну [Йемену], <…> хотя Йемен всегда у нас находился в списке враждебных нам государств. Как, например, Иран или Сирия. Они всегда были в этом списке, но войну мы не объявляли. То, что они делают - это уже их проблемы".

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа ранее заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля. Сариа также утверждает, что запуск ракет и беспилотников стал "третьей операцией, осуществленной в поддержку угнетенных братьев в Палестине".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились.