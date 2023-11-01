1 ноября, 11:29,
обновлено 1 ноября, 12:03
Палестино-израильский конфликт

МИД Ирана поддержал идею гарантов урегулирования в секторе Газа

Хосейн Амир Абдоллахиян также призвал ввести эмбарго на израильские товары и подготовиться к судебному разбирательству в отношении военных преступлений Израиля

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Тегеран поддерживает предложенную Анкарой идею гарантов безопасности для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы с [министром иностранных дел Турции Хаканом] Фиданом говорили об идее и инициативе стран-гарантов", - сказал Абдоллахиян на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с его турецким коллегой. "Мы поддерживаем любую политическую инициативу, которая направлена на предотвращение разрастания войны", - отметил он.

Как пишет агентство Tasnim, глава МИД Ирана также призвал ввести эмбарго на израильские товары и подготовиться к судебному разбирательству в отношении военных преступлений Израиля.

В Турцию глава МИД Ирана прибыл из Катара, где провел переговоры в том числе с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией. 

Теги:
ИранТурцияПалестино-израильский конфликт
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