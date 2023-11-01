В Британии открылся первый международный саммит по безопасности ИИ

Как сообщила министр цифровых технологий Великобритании Мишель Донелан, мероприятие должно помочь лучше понять риски, которые несет с собой ИИ

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Первый международный саммит по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ) открылся на территории усадьбы Блетчли-парк недалеко от Лондона. Как сообщила министр цифровых технологий Великобритании Мишель Донелан, мероприятие должно помочь лучше понять риски, которые несет с собой ИИ.

По ее словам, мировые лидеры должны вместе работать над "ответом на социально-технический вызов, который выходит за рамки национальных границ". Открывая пленарное заседание, Донелан указала, что модели на основе ИИ "могут освободить людей от утомительной работы и расширить креативные возможности". В то же время британский министр обратила внимание на возможные негативные аспекты развития технологий. "ИИ также может быть злонамеренно использован для подрыва общественного доверия", - заявила она.

Донелан также рассказала, что участники саммита согласились подписать Декларацию Блетчли по безопасности ИИ. Британские власти пока не распространяли этот документ, поэтому его содержание, а также список стран и компаний, подписавших его, остается не известным.

Цель саммита

Заявленная задача саммита, который продлится два дня, - начать обсуждать связанные с ИИ угрозы и способы их минимизировать на высшем международном уровне. Великобритания считает необходимым международное регулирование новой технологии и ставит перед собой задачу стать лидером в этой сфере, подавая пример другим странам. Однако, как подчеркивает глава правительства королевства Риши Сунак, которому принадлежит идея проведения саммита, пока Лондон не собирается принимать новые законы, касающиеся ИИ.

По его словам, сначала британские власти хотят получить возможность лучше "понимать и оценивать безопасность моделей искусственного интеллекта", для чего выделили 100 млн фунтов стерлингов ($120 млн) на создание рабочей группы, в состав которой войдут "наиболее уважаемые и компетентные фигуры из мира ИИ". Сунак также сообщил, что Великобритания учредит первый в мире Институт безопасности ИИ.

Приглашение принять участие в саммите приняли около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X ("икс", ранее Twitter) Илона Маска, президента компании Microsoft Брэда Смита, главу Google DeepMind Демиса Хассабиса, а также Сэма Альтмана - генерального директора компании Open AI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT.

Необходимость регулирования

За несколько дней до саммита страны Группы семи (G7) объявили о согласовании общих принципов, которым должны следовать разработчики ИИ, включая внедрение системы маркировки созданного при его помощи контента. Разработчики, по мнению G7, должны открыто сообщить о возможностях, ограничениях и областях передовых систем ИИ, а также о сферах их "надлежащего и ненадлежащего применения", для обеспечения прозрачности их использования. Компании призывают работать над "ответственным обменом данными об инцидентах", в том числе с правительством, гражданским обществом и научными кругами.

В преддверии форума президент корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) по глобальным вопросам Ник Клегг высказался за недопустимость преждевременного регулирования сферы ИИ. "Существует реальная опасность того, что вы поставите телегу впереди лошади. Вы разрабатываете новые институты, ограничения и [расширяете] правительственные полномочия, чтобы участвовать [в процессе регулирования ИИ] и следить за ним еще до того, как появилась сама технология", - сказал Клегг, слова которого приводит газета The Times.

Место проведения

Саммит проходит на территории усадьбы Блетчли-парк в пригороде английского города Милтон-Кинс, расположенного примерно в 70 км к северо-западу от Лондона. Там в годы Второй мировой войны находилась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

Впоследствии на базе GC&CS была создана британская служба радиоэлектронной разведки (Government Communications Headquarters, GCHQ, Центр правительственной связи) - аналог Агентства национальной безопасности США. В настоящее время ее штаб-квартира находится в городе Челтнем.

Донелан сообщила, что следующий саммит по безопасному использованию ИИ пройдет через полгода в Республике Корея. Третий саммит, посвященный ИИ, состоится во Франции через год.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.