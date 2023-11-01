В Пакистане началась общенациональная операция против нелегальных иммигрантов

Так, в Карачи выявлено 165 тыс. иностранцев без документов, в провинции Синд - 200 тыс., Хайбер-Пахтунхва - 52 тыс.

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Пакистана приступили к задержаниям по всей стране нелегальных иммигрантов в рамках общенациональной операции по выдворению на родину иностранцев без виз и документов. Об этом сообщает газета Doon.

Задержания проводятся по распоряжению министерства внутренних дел в связи с истечением 31 октября крайнего срока для выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство которых составляют беженцы из Афганистана. "Администрациям провинций, полиции, прокуратуре и всем соответствующим органам разрешается с 1 ноября принимать меры по аресту, задержанию и депортации нелегальных иммигрантов в соответствии с Законом об иностранцах.", - говорится в распоряжении МВД.

Задержания иммигрантов осуществляются по спискам, составленным властями. Так, в мегаполисе Карачи выявлено 165 тыс. иностранцев без документов, в провинции Синд - 200 тыс., Хайбер-Пахтунхва - 52 тыс. Полиция доставляет задержанных в специальные центры временного содержания, 49 которых открыты в Равалпинди, Исламабаде, Аттоке, других крупнейших городах страны и на границе с Афганистаном, откуда они будут высылаться на родину. В Исламабаде полиция за последние сутки снесла более 800 домов, в которых проживали семьи депортируемых.

Контрольно-пропускные пункты на пакистано-афганской границе не справляются с потоком иммигрантов, добровольно переселяющихся в Афганистан. По сообщению Agence France-Presse, очередь из афганцев у КПП "Чаман" растянулась на 7 км, тысячи людей простаивают в ней по несколько дней.

По данным пакистанских властей, к настоящему времени в Афганистан добровольно вернулись не менее 140 тыс. беженцев.

Как заявило временное правительство Пакистана, за последние 40 лет на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и эти лица будут подлежать депортации. ООН считает, что в Пакистане сейчас находятся около 1,3 млн зарегистрированных афганских иммигрантов и еще 880 тыс. афганцев, у которых есть статус беженцев, позволяющий им оставаться на пакистанской территории.