1 ноября, 11:59
Палестино-израильский конфликт

Посол в РФ заявил, что площадь наземной операции Израиля будет расширена при необходимости

Александр Бен Цви сообщил, что дальнейшее развитие событий зависит от сведений о том, "где находятся боевики ХАМАС, как с ними воевать"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Площадь проведения израильской наземной операции в Газе будет расширена в дальнейшем при необходимости, заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

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"Если нужно будет, то да", - сказал дипломат, комментируя возможность дальнейшего расширения боевых операций израильской армии (ЦАХАЛ) в Газе. "Если есть возможности и если есть необходимость, то да, будет расширяться", - пояснил Бен Цви. По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от сведений о том, "где находятся боевики ХАМАС, как с ними воевать".

Посол обратил внимание, что наземная операция уже расширилась на этом этапе боевых действий. "То есть если раньше это было в районе границы и так далее, то сейчас она расширяется на более широкую площадь сектора Газа", - указал он.

Кроме того, дипломат информировал, что с израильской стороны погибли 12 военнослужащих. "Двое вчера, десять - сегодня, как сообщили. Это война. И, к сожалению, у нас есть тоже погибшие", - отметил посол. 

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РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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