В Молдавии сторонники задержанного оппозиционера Нестеровского пикетируют здание суда

Политик является кандидатом в мэры города Бельцы

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Около ста человек пикетируют районный суд Кишинева, где адвокаты задержанного депутата Александра Нестеровского требуют его освобождения. Собравшиеся скандируют: "Мы требуем справедливости", "Долой PAS" (Партия действия и солидарности - прим. ТАСС). Полиция не вмешивается в их действия.

"Александр является кандидатом в мэры города Бельцы. Адвокаты запросили изменить ему меру пресечения либо отменить ее полностью для соблюдения его прав в качестве кандидата на выборах", - сказала корреспонденту ТАСС представитель внепарламентской партии "Возрождения" Олеся Витнянская.

В сентябре парламент Молдавии голосами Партии действия и солидарности одобрил просьбу Генпрокуратуры о лишении депутатского иммунитета Нестеровского и Ирины Лозован, против которых были выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора якобы для партии "Возрождение".

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к партии "Возрождение", которая принимала участие в массовых акциях протеста вместе с запрещенной Конституционным судом партией "Шор".

Всеобщие выборы в местные органы власти в Молдавии назначены на 5 ноября.