В Южной Корее считают, что КНДР завершает подготовку к очередной попытке запуска спутника

По словам члена парламентского комитета по разведке Ю Сан Бома, южнокорейская спецслужба также предполагает, что вероятность успеха при следующем пуске может быть выше, так как Пхеньян якобы консультировался с Москвой

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Национальная разведывательная служба Республики Корея полагает, что власти КНДР завершают подготовку к третьей попытке запуска разведывательного спутника. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на члена парламентского комитета по разведке Ю Сан Бома.

"Северная Корея, как считается, находится на завершающих этапах подготовки - проводит проверку двигателей и систем запуска", - сказал депутат. Южнокорейская спецслужба также предполагает, что вероятность успеха при следующем пуске может быть выше, так как Пхеньян якобы консультировался с Москвой.

31 октября газета The Dong-A Ilbo сообщила, что разведки США и Южной Кореи считают, что КНДР после второй неудачи проводила несколько испытаний двигателя ракеты "Чхоллима-1", предназначенной для вывода спутника в космос.

Первая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Второй запуск 24 августа окончился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Тогда речь шла об ошибке в системе аварийной детонации.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме Восточный. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами. Российская сторона подчеркивала, что соблюдает санкции Совета Безопасности ООН против КНДР.