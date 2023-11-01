1 ноября, 12:00,
обновлено 1 ноября, 12:22
Палестино-израильский конфликт

Посол Йемена заявил о незаинтересованности страны в расширении войны на Ближнем Востоке

Ахмед Салем аль-Вахейши таким образом ответил на вопрос, будет ли его государство вводить войска в сектор Газа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Йемен не заинтересован в расширении боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил журналистам посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши.

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"Усилия направлены не на то, чтобы распространить войну на весь регион", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Йемен вводить войска в сектор Газа.

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа ранее заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля. Сариа также утверждает, что запуск ракет и беспилотников стал "третьей операцией, осуществленной в поддержку угнетенных братьев в Палестине".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились. 

Теги:
ПалестинаЙеменПалестино-израильский конфликтИзраиль
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