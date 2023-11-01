Иордания начинает эвакуацию своих подданных из сектора Газа через КПП "Рафах"

В иорданском МИД отметили необходимость перевезти своих граждан на родину как можно скорее

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Иордании начинают эвакуацию подданных королевства из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", который расположен на границе анклава с Египтом. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Иордании.

"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов объявило о начале эвакуации иорданских подданных из сектора Газа через КПП "Рафах" в координации с компетентными властями братской Арабской Республики Египет, чтобы они были перевезены в королевство как можно скорее", - следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).