1 ноября, 12:01,
обновлено 1 ноября, 12:19
Палестино-израильский конфликт

Иордания начинает эвакуацию своих подданных из сектора Газа через КПП "Рафах"

В иорданском МИД отметили необходимость перевезти своих граждан на родину как можно скорее

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Иордании начинают эвакуацию подданных королевства из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", который расположен на границе анклава с Египтом. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Иордании.

"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов объявило о начале эвакуации иорданских подданных из сектора Газа через КПП "Рафах" в координации с компетентными властями братской Арабской Республики Египет, чтобы они были перевезены в королевство как можно скорее", - следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter). 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация