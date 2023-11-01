В Швеции запретят сумки на массовых мероприятиях

Согласно заявлению Управления полиции, исключения могут быть сделаны для людей, которым по медицинским показаниям необходимо принести сумку на публичное мероприятие или собрание

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Полиция Швеции приняла решение о полном запрете проносить с собой сумки на крупные мероприятия с большим количеством людей. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления полиции.

"Учитывая текущую ситуацию в обществе и тот факт, что полиция безопасности повысила уровень террористической угрозы до четвертого [по пятибальной шкале], Управление полиции приняло решение о полном запрете на пронос сумок на крупные мероприятия в Швеции", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать на спортивных мероприятиях, концертах и фестивалях, всех соревнованиях на уровне национальной сборной, кубках страны по футболу и хоккею, европейских играх и матчах по различным видам спорта. Исключения могут быть сделаны для людей, которым по медицинским показаниям необходимо принести сумку на публичное мероприятие или собрание.

Летом в Швеции прошло несколько демонстраций с сожжением Корана, эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран. 17 августа уровень террористической угрозы был повышен до предпоследнего.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, преступник скрылся с места преступления. Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал убийство актом терроризма, он подтвердил, что целью преступника были именно шведские болельщики. 17 октября подозреваемый был тяжело ранен полицией при задержании в кафе в Брюсселе, он умер в реанимации.