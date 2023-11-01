Парламент Дании рассмотрит петицию с призывом осудить действия Израиля в Газе

Документ также содержит требование к властям "увеличить датскую помощь Палестине и работать над политическим решением конфликта"

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Петиция с призывом к датским властям "осудить военные преступления Израиля в Газе" собрала свыше 56 тыс. подписей на сайте гражданских инициатив borgerforslag.dk. Когда петиция набирает такое количество подписей, ее должен рассмотреть парламент Дании.

Помимо призыва осудить действия Израиля в отношении палестинского анклава, петиция требует от властей "увеличить датскую помощь Палестине и работать над политическим решением конфликта". Она появилась на сайте гражданских инициатив только 30 октября.

Датское правительство, по словам активистов, дало понять, что нельзя мириться с нарушением законов войны в мире и "что войны должны вестись в рамках международного права". "В результате войны между Израилем и ХАМАС ООН описывает ситуацию в секторе Газа после 7 октября как беспрецедентную гуманитарную трагедию", - отмечено в документе. Авторы петиции настаивают, что датский парламент должен поручить правительству работу над немедленным прекращением огня в Ближневосточном регионе, открытием гуманитарных коридоров и обеспечением необходимой гуманитарной поддержки мирному населению. Они требуют от кабмина поддержать международные расследования военных преступлений Израиля в секторе Газа, в том числе в Международном уголовном суде. Дании следует предоставить пакет гуманитарной помощи Газе на сумму не менее 120 млн крон (около $17 млн) для экстренных нужд, реконструкции больниц, объектов критической инфраструктуры и школ, говорится в петиции.

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Четыре страны Северной Европы - Дания, Исландия, Финляндия и Швеция - воздержались, Норвегия проголосовала за резолюцию. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.