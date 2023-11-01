СМИ: в окружении украинского оппозиционного депутата Дубинского проходят обыски

Как пишет агентство "РБК-Украина", следственные действия проводятся в связи с делом об организации незаконного выезда брата его жены за границу

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у людей из окружения украинского оппозиционного депутата Александра Дубинского. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, следственные действия проводятся в связи с делом об организации Дубинским незаконного выезда брата его жены за границу.

Между тем СБУ сообщила в Telegram-канале о проведении следственных действий у "сообщников депутата Верховной рады, организовавшего схему незаконного выезда из страны мужчин призывного возраста". При этом имя парламентария не называется. В ведомстве добавили, что обыски проходят по нескольким адресам, по одному из них находится офис общественной организации, где также располагается приемная самого депутата. Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривает до семи лет лишения свободы.

Утром некоторые украинские издания сообщали об обысках у самого Дубинского, однако позже депутат разместил несколько видеообращений в Telegram-канале, где опроверг эту информацию и назвал ее появление в СМИ заказом офиса президента Украины.

Правоохранительные органы Украины уже расследуют одно дело в отношении Дубинского - о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения. Следствие утверждает, что депутат уехал под предлогом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. В связи с этим ведется расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать о подлоге.