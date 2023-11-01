Замминистра науки КНР заявил, что мир должен усилить контроль связанных с ИИ рисков

У Чжаохуэй отметил необходимость создать систему тестирования и оценки искусственного интеллекта

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно усилить контроль технологических рисков, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в среду заявил заместитель министра науки и технологий КНР У Чжаохуэй, выступая на первом международном саммите по безопасному использованию ИИ в Великобритании.

"Нам необходимо усилить управление технологическими рисками и контроль над ними, - сказал он. - Мы должны создать систему тестирования и оценки ИИ, исходящую из уровней риска, и система должна гарантировать, что риски всегда остаются под контролем человека".

По его словам, необходимо создавать надежные технологии ИИ, которые можно проверять и мониторить.

"Китай готов расширять диалог и общение по вопросам безопасности ИИ со всеми сторонами", - отметил У Чжаохуэй.

1 ноября первый международный саммит по безопасному использованию искусственного интеллекта открылся в усадьбе Блетчли-парк в пригороде английского города Милтон-Кинс, расположенного примерно в 70 км к северо-западу от Лондона. В течение двух дней его участники будут обсуждать потенциальные угрозы, которые в ближайшие годы будут появляться на фоне распространения новой технологии. Заявленная задача саммита - начать обсуждать связанные с ИИ угрозы и способы их минимизировать на высшем международном уровне.