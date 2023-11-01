Макрон считает, что Европе необходима устойчивая система отношений с РФ

По словам президента Франции, "архитектура безопасности в Европе не может строиться на эскалации и конфликтах"

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Европа нуждается в устойчивой системе отношений с Россией. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед студентами Казахского гуманитарного юридического университета имени М.С. Нарикбаева.

По его словам, "архитектура безопасности в Европе не может строиться на эскалации и конфликтах". "Россия - это часть Европы в географическом отношении, и поэтому мы должны строить устойчивую систему отношений между членами ЕС, государствами, не входящими в организацию, и Россией", - подчеркнул Макрон.

По словам французского лидера, Европа не должна устраняться от диалога между РФ и США по вопросам вооружений.

Макрон 1 ноября прибыл в Астану с официальным визитом.