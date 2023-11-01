В Иране заявили, что США станут ответственными за продолжение конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "если геноцид в секторе Газа не прекратится, регион подойдет к моменту принятия важного решения", не уточнив, о чем идет речь

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Ответственность за продолжение эскалации палестино-израильского конфликта будет возложена на США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передало агентство Tasnim.

"Согласно полученной информации, если геноцид в секторе Газа не прекратится, регион подойдет к моменту принятия важного решения" - сказал Абдоллахиян на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с его турецким коллегой Хаканом Фиданом, говоря о беседе с представителями палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. Он не уточнил, о каком решении идет речь, однако ранее неоднократно заявлял, что существует вероятность открытия новых фронтов, если Израиль не снимет блокаду сектора Газа и продолжит наносить удары по мирным жителям.

"Если война не прекратится немедленно, ответственность за расширение ее масштабов будет напрямую возложена на Америку и фальшивый израильский режим", - отметил глава МИД Ирана, который ранее совершил визит в Катар, где провел переговоры в том числе с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.