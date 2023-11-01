1 ноября, 12:23,
обновлено 1 ноября, 13:08
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ нанес удар по боевикам с противотанковыми ракетами и отвечает на обстрелы из Ливана

Боевики открыли огонь с ливанской территории в районе населенного пункта Йифтах

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Танк ЦАХАЛ нанес удар по "отряду террористов", пытавшихся запустить противотанковые ракеты из Ливана по Израилю в районе Зарита, и отвечает на обстрелы после того, как боевики открыли огонь с ливанской территории в районе населенного пункта Йифтах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористический отряд попытался запустить противотанковые ракеты из Ливана по израильской территории в районе Зарита. Танк ЦАХАЛа нанес удар по отряду", - говорится в заявлении.

"Кроме того, недавно террористы открыли огонь со стороны Ливана по территории Израиля в районе Йифтаха. О ранениях не сообщалось. ЦАХАЛ отвечает огнем по местам происхождения обстрелов", -добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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