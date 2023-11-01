1 ноября, 12:31
Палестино-израильский конфликт

NBC: среди около 500 иностранцев, которые покинут Газу, пять американцев

В списке также граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии, Японии

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Среди более чем 500 граждан, которые покинут сектор Газа и через КПП "Рафах" попадут в Египет, пять американцев и граждане еще как минимум восьми стран. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По ее сведениям, в списке также граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии, Японии, а также несколько гуманитарных работников из разных государств, включая пятерых американцев.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что достигнута договоренность, которая позволит примерно 500 иностранных гражданам покинуть сектор Газа. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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