Nikkei: Космические силы США направят в Японию специалистов для противодействия КНР

По данным издания, задачами этих специалистов станет "углубление оперативного сотрудничества" стран в космосе для "сдерживание Китая"

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Космические силы США планируют направить в Японию группу специалистов для противодействия КНР и углубления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена.

По его информации, в Японию прибудет небольшая группа американских специалистов, задачами которых станет "углубление оперативного сотрудничества" стран в космосе для "сдерживание Китая". "Япония - такой замечательный партнер [США] на протяжении многих лет, что я бы хотел, чтобы Космические силы присутствовали там и могли действовать и взаимодействовать с нашими японскими коллегами на регулярной основе, как часть Вооруженных сил США в Японии", - отметил Салтцмен.

Как отмечает издание, в рамках двусторонних космических проектов страны разработали концепцию, в соответствии с которой на японские аппараты будет устанавливаться американское оборудование, но какое именно, не уточняется. Генерал назвал этот проект "проблемой для Китая", добавив, что США работают над заключением аналогичных договоренностей с другими странами, такими как Великобритания и Норвегия.

"Они не смогут просто напасть на США. Они должны будут сказать [себе]: "Нет, мы готовы напасть и на Японию, и на США. Партнерство само по себе предполагает сдерживание, потому что страна (противник - прим. ТАСС) должна решить, готова ли она начать войну против всего мира, поскольку это не будет сражением один на один", - добавил командующий.

В сентябре японская газета Sankei сообщила, что космические силы США намерены в течение года объявить о создании в Японии своего отдельного подразделения, которое разместится на базе ВВС Ёкота в пригороде Токио.

По ее информации, Космические силы США в Японии станут подчиняться региональному командованию на Гавайях, в их задачу будет входить укрепление систем спутниковой связи, систем наблюдения за действиями потенциальных противников, отслеживание пусков ракет и т. д. Предполагается, что это подразделение наладит тесную координацию с группой космических операций японских Сил самообороны, которая размещена на военной базе Футю также в пригороде Токио. Контакты будут также установлены с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), которое ведает гражданскими государственными программами в этой сфере.