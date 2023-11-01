Узбекистан ввел штраф за ношение закрывающей лицо одежды

Его размер составит от 3,3 млн до 4,95 млн сумов

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Штраф за ношение одежды, закрывающей лицо, официально вводится в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

"Нахождение в общественных местах с закрытым лицом до степени, не позволяющей установить личность, влечет за собой штраф", размер которого составляет от 3,3 млн до 4,95 млн сумов (25-36 тыс. рублей), говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Также в республике будут штрафовать или арестовывать на срок до 15 суток людей, которые поощряют проживание с двумя и более женами, или распространяют подобные идеи.

Ранее Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла поправки в законодательство, запрещающие носить в общественных местах одежду, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности. Исключением может быть одежда, связанная с трудовой или служебной деятельностью, а также скрывающая лицо по медицинским показаниям.