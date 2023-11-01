1 ноября, 12:45

Глава МИД ФРГ посетит Армению и Азербайджан

Анналена Бербок прибудет в Ереван 3 ноября

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан. Об этом заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства в Берлине.

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"Министр в пятницу утром отправится в Армению и Азербайджан. Сначала она прибудет в Ереван, где встретится с коллегой [Араратом] Мирзояном", - сказал представитель МИД. Также в программе Бербок посещение центра размещения беженцев из Нагорного Карабаха.

4 ноября она вылетит в Баку, где запланированы переговоры с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, а также встреча с представителями гражданского общества.

"ФРГ выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе" , - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии. 

Теги:
АзербайджанАрменияГерманияБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
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