Король Британии сравнил разработку ИИ с расщеплением атома

Он призвал к международному сотрудничеству для устранения рисков от этого процесса

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III сравнил разработку технологии искусственного интеллекта (ИИ) с расщеплением атома, призвав к международному сотрудничеству для устранения рисков от этого процесса. Об этом глава государства заявил, обращаясь к участникам проходящего в Великобритании первого международного саммита по безопасному использованию ИИ.

"Мы являемся свидетелями одного из самых великих технологических прорывов в истории человеческих усилий - быстрого роста мощного ИИ. Многие величайшие мыслители современности считают его не менее значимым и важным, чем открытие электричества, расщепление атома, создание интернета или даже покорение огня. ИИ обладает потенциалом совершенно изменить жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, помочь лучше справляться и, возможно, даже, излечить такие недуги, как рак, болезни сердца, Альцгеймер", - заметил монарх.

"Однако, если мы понимаем преимущества от ИИ, то мы также обязаны работать сообща, чтобы также справиться с его значительными рисками", - сказал Карл III, предупредив, что возможности ИИ могут в какой-то момент превзойти человеческие. "Совершенно очевидна наша обязанность гарантировать, что это быстро развивающаяся технология останется безопасной, и так как ИИ не признает международных границ, эта задача требует международной координации и сотрудничества", - сказал король Великобритании.

В первый же день саммите 28 странами была принята декларация Блетчи, названная по месту его проведения, которая посвящена вопросам развития ИИ. В ней представители США, Китая, ЕС, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии приветствовали международные усилия по изучению рисков от ИИ, призвав к безопасной и ответственной разработке и внедрению технологий ИИ.