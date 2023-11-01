Службу госохраны Молдавии возглавил экс-телохранитель Санду

Ведомство обеспечивает охрану высокопоставленных лиц страны и зарубежных гостей

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Службу госохраны Молдавии возглавил Василе Попа, который в прошлом был телохранителем президента Майи Санду, а до этого охранял экс-премьера Влада Филата. Соответствующий указ подписала глава республики.

"Назначить господина Василе Попу директором Службыгосударственной охраны, освободив его от ранее занимаемой должности", - говорится в документе, который был опубликован на сайте администрации президента. Его заместителем назначен Георге Жосану.

Служба госохраны Молдавии подчиняется президенту. В Молдавии руководство ведомства назначается президентом. В конце 2020 года Санду назначила Попу заместителем директора Служба госохраны, а в августе 2022 года присвоила ему звание полковника.