В Сеуле опасаются, что КНДР намерена оказать помощь Палестине

Возможным последствием атаки ХАМАС может быть внезапное нападение КНДР на Южную Корею, пояснил член парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом

СЕУЛ, 1 ноября./ТАСС/. Национальная разведывательная служба Республики Корея полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, распорядился подготовить предложения по оказанию всесторонней помощи Палестине. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на члена парламентского комитета по разведке Ю Сан Бома.

"По оценкам, Северная Корея пытается использовать войну Израиля и ХАМАС различными способами. Зафиксированы обстоятельства, указывающие на то, что Ким Чен Ын недавно приказал найти способы оказать всестороннюю помощь Палестине", - передал депутат позицию разведки - "В прошлом Север поставлял ХАМАС и "Хезболлах" противотанковое вооружение, снаряды для реактивных систем залпового огня. Поэтому <...> есть вероятность того, что они попытаются продать оружие военизированным группировкам региона или странам третьего мира".

События на Ближнем Востоке породили дискуссии среди южнокорейской общественности о том, готовы ли вооруженные силы к отражению внезапного нападения со стороны КНДР.

"Ким Чен Ын убедился в [эффективности] внезапного нападения ХАМАС, убедился в полезности дальнобойной артиллерии и значении превентивного внезапного удара. [Его] склонность к военному авантюризму может возрасти", - рассказал депутат об оценках спецслужбы.

31 октября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель КНДР при организации Ким Сон заявил, что "подконтрольные властям США СМИ распространяют необоснованные и ложные слухи" о том, что боевики ХАМАС якобы использовали оружие производства КНДР во время нападений на Израиль. К этой кампании по дискредитации присоединились "некоторые западные страны", добавил он.