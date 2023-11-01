Районный суд Кишинева оставил под арестом оппозиционера Нестеровского

Его задержали по подозрению в незаконном финансировании партии "Возрождение"

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Районный суд Кишинева отклонил ходатайство адвокатов об освобождении депутата Александра Нестеровского, задержанного по подозрению в незаконном финансировании партии "Возрождение". Об этом политик сообщил журналистам после заседания.

"Остаюсь под арестом, встретимся в Апелляционной палате", - сказал депутат. Адвокаты требовали соблюдения прав Нестеровского в качестве кандидата на предстоящих 5 ноября выборах мэра города Бельцы. Во время заседания здание суда пикетировали сторонники политика.

В сентябре парламент Молдавии голосами Партии действия и солидарности одобрил просьбу Генпрокуратуры о лишении депутатского иммунитета Нестеровского и Ирины Лозован, против которых были выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора для партии "Возрождение".

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к партии "Возрождение", которая принимала участие в массовых акциях протеста вместе с запрещенной Конституционным судом партией "Шор".