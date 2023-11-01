В офисе премьера Италии сообщили, что разговор с пранкерами состоялся 18 сентября

Во время диалога Джорджа Мелони, в частности, признала, что украинское "контрнаступление" принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони действительно разговаривала с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) 18 сентября, приняв их за главу комиссии Африканского союза. Об этом сообщили в офисе дипломатического советника итальянского премьера, выразив сожаление в связи с удавшимся розыгрышем.

"Этот разговор произошел 18 сентября в контексте усилий председателя правительства Италии Мелони по укреплению отношений с африканскими лидерами, с которыми были важные встречи в рамках Генеральной ассамблеи ООН 19-21 сентября", - говорится в распространенном заявлении.

Разговор ранее был размещен в Telegram-канале пранкеров. Среди прочего Мелони признала, что украинское "контрнаступление" принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. Среди других тем затрагивалась проблема миграции, которая захлестнула Италию. Как отмечает агентство Nova, в целом в остальном итальянский премьер выразила известные позиции Рима. До официального подтверждения ведущие итальянские СМИ не сообщали об эпизоде.