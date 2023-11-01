Глава МВД Чехии заявил о продлении контроля на границе со Словакией до 22 ноября

Вит Ракушан призвал обеспечить действенную охрану внешних границ Евросоюза для снижения числа нелегальных беженцев

ПРАГА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии продлило до 22 ноября введенные 4 октября выборочные проверки на своих наземных границах со Словакией. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

"Правительство одобрило продление усиленной охраны границы Чехии со Словакией еще на 20 дней, до 22 ноября", - отметил он на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Ракушан призвал обеспечить действенную охрану внешних границ Евросоюза, через которую в сообщество проникают нелегальные беженцы. Из-за ее отсутствия, по его словам, республика и другие страны Шенгенской зоны вынуждены вводить временный контроль на внутренних границах пространства ЕС.

Контроль на границе со Словакией, согласно властям Чехии, должен обеспечивать снижение в ЕС числа нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, незаконно попадающих на территорию государств - членов сообщества по так называемому балканскому пути. В Праге особо подчеркивают, что эта мера не направлена против Словакии.