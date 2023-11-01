1 ноября, 13:42
Палестино-израильский конфликт

Лидер ХАМАС назвал премьера Израиля одной из причин конфликта

Исмаил Хания также отметил, что палестинское движение борется с неофашистами

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания выступил с утверждением, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является одной из причин очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта.

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"Одной из наиболее важных причин этой войны является Нетаньяху, который возглавляет правую, расистскую и фашистскую группу и думает только о том, как спасти себя и свою семью от тюремного заключения и избежать ответственности, даже если это происходит за счет уничтожения всего региона", - сказал он в обращении, выдержки из которого опубликованы в Telegram-канале ХАМАС.

Хания также отметил, что движение борется с неофашистами. "Это судьбоносная битва между теми, кто верит в терпимость, мир и цивилизованное сосуществование, и неонацистами, поддерживаемыми колониальными державами, которые попирают все ценности ради своих интересов и кровожадного менталитета", - заявил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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