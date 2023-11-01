1 ноября, 13:54

В Уганде военные уничтожили боевиков, причастных к убийству молодоженов

Погибшие в прошлом месяце Дэвид и Селия Барлоу имели гражданство ЮАР и Великобритании и прибыли в страну в качестве туристов

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Спецназ Уганды ликвидировал нескольких боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС), которые причастны к убийству в минувшем месяце на территории заповедника молодоженов, прибывших в страну в качестве туристов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны и по делам ветеранов Уганды Део Акиики, не назвав точное число убитых.

"Боевики уничтожены в районе озера Эдуард, - приводит его слова агентство Reuters. - Операция по преследованию пытающихся скрыться членов АДС продолжается".

Убитые молодожены Дэвид и Селия Барлоу, имеющие гражданство ЮАР и Великобритании, прибыли в Уганду в качестве туристов. Боевики 17 октября устроили засаду и убили их на территории Национального парка королевы Елизаветы, расположенного вблизи границы с Демократической Республикой Конго (ДРК). Был убит также их угандийский гид Эрик Аяи.

Группировка АДС была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК. 

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