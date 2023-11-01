Белый дом подтвердил выдвижение координатора по АТР на пост первого замгоссекретаря США

Теперь американский президент Джо Байден должен официально внести кандидатуру Курта Кэмпбелла на рассмотрение Сената Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден выдвинул на пост первого заместителя госсекретаря США кандидатуру Курта Кэмпбелла. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что Байден объявил о "выдвижении кандидатуры Курта Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря". Ранее о таком намерении главы государства сообщила газета Politico. Теперь президент должен официально внести кандидатуру Кэмпбелла на рассмотрение Сената Конгресса США. Верхняя палата законодательного органа утверждает кадровые назначения высокого уровня в исполнительной ветви власти. В нынешней вашингтонской администрации Кэмпбелл занимает с января 2021 года должность координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома.

После ухода в конце июля с госслужбы Уэнди Шерман пост первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США остается вакантным. Временно исполняющей обязанности первого замгоссекретаря является Виктория Нуланд. Последняя работает с мая 2021 года заместителем госсекретаря США по политическим делам.