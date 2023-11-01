CNN: ХАМАС добивалось пропуска боевиков вместе с другими ранеными через "Рафах"

По данным телекомпании, в ХАМАС выступили с этим требованием во время переговоров по пропуску иностранцев из палестинского анклава, но в этом движению отказали

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС требовало включения своих боевиков в список раненых лиц, которым будет позволено покинуть сектор Газа через КПП "Рафах". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

По его сведениям, в ХАМАС выступили с этим требованием во время переговоров по пропуску иностранцев из палестинского анклава, однако в этом движению было отказано.

Источники CNN также утверждают, что договоренность о выходе из Газы иностранцев никак не связана с переговорами о судьбах заложников, которых удерживает ХАМАС. Эти обсуждения ведутся отдельно, хотя в них и участвуют те же стороны: Египет, Израиль, Катар, США и ХАМАС.

Ранее движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" с 08:00 мск в среду. Всего в списках насчитывается не менее 430 человек. В них фигурируют граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также из анклава позволят выехать палестинцам с двумя гражданствами, сотрудникам Международного комитета Красного Креста и ряда неправительственных организаций. Позже телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что десятки машин скорой помощи въезжают с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжелобольных палестинцев.