1 ноября, 13:59
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Ирана сообщил о контактах с США по кризису на Ближнем Востоке

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Вашингтон находится "не в том положении, чтобы призывать других к сдержанности"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Иран и США обмениваются сообщениями по поводу ближневосточного кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, слова которого приводит газета The New York Times.

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По ее информации, глава МИД Ирана подтвердил, что его страна и Соединенные Штаты обменивались сообщениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Мы ясно сказали американцам, что если вы в полной мере поддерживаете сионистский режим во время войны, то Америка не в том положении, чтобы призывать других к сдержанности", - приводит издание слова Абдоллахияна. 

Теги:
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