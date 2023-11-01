Глава МИД Ирана сообщил о контактах с США по кризису на Ближнем Востоке

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Вашингтон находится "не в том положении, чтобы призывать других к сдержанности"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Иран и США обмениваются сообщениями по поводу ближневосточного кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, слова которого приводит газета The New York Times.

По ее информации, глава МИД Ирана подтвердил, что его страна и Соединенные Штаты обменивались сообщениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Мы ясно сказали американцам, что если вы в полной мере поддерживаете сионистский режим во время войны, то Америка не в том положении, чтобы призывать других к сдержанности", - приводит издание слова Абдоллахияна.