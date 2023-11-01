1 ноября, 14:02
Палестино-израильский конфликт

В Иране заявили, что не стремятся к распространению войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что "региональные группировки в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии могут открыть несколько фронтов против Израиля"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Иран публично дал понять, что не хочет полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

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"Я хочу повторить, что мы не стремимся к распространению этой войны", - приводит газета слова главы МИД Ирана, сказанные в недавнем интервью в представительстве Ирана при ООН. "Регион находится в точке кипения, и в любой момент он может взорваться, и это может быть неизбежно. Если это произойдет, все стороны потеряют контроль", - также добавил он. Абдоллахиян также предупредил, что "региональные группировки в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии могут открыть несколько фронтов против Израиля с высокой вероятностью, и в результате все пойдет не так, как хочет израильский режим".

The New York Times, ссылаясь на аналитика Насера Имани, также утверждает, что Иран в данный момент контролирует ситуацию. Исламская республика продолжает говорить разным сторонам, затронутым конфликтом, включая "Хезболлах", быть готовыми, но проявлять сдержанность, пишет газета. 

Теги:
ИранИракЛиванПалестинаСирияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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