В Иране заявили, что не стремятся к распространению войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что "региональные группировки в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии могут открыть несколько фронтов против Израиля"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Иран публично дал понять, что не хочет полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

"Я хочу повторить, что мы не стремимся к распространению этой войны", - приводит газета слова главы МИД Ирана, сказанные в недавнем интервью в представительстве Ирана при ООН. "Регион находится в точке кипения, и в любой момент он может взорваться, и это может быть неизбежно. Если это произойдет, все стороны потеряют контроль", - также добавил он. Абдоллахиян также предупредил, что "региональные группировки в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии могут открыть несколько фронтов против Израиля с высокой вероятностью, и в результате все пойдет не так, как хочет израильский режим".

The New York Times, ссылаясь на аналитика Насера Имани, также утверждает, что Иран в данный момент контролирует ситуацию. Исламская республика продолжает говорить разным сторонам, затронутым конфликтом, включая "Хезболлах", быть готовыми, но проявлять сдержанность, пишет газета.