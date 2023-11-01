NYT: "Хезболлах" вступит в палестино-израильский конфликт, если ХАМАС будет ослаблено

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Шиитская организация "Хезболлах" будет участвовать в палестино-израильском конфликте, если палестинское радикальное движение ХАМАС будет существенно ослаблено. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на ливанского чиновника.
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По его информации, угроза уничтожения ХАМАС станет красной линией для вмешательства в конфликт "Хезболлах". Шиитская организация, вероятно, сдерживает свои силы во избежание еще большой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул чиновник. По его мнению, "Хезболлах" считает, что ХАМАС сейчас не нуждается в помощи.