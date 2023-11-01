NYT: "Хезболлах" вступит в палестино-израильский конфликт, если ХАМАС будет ослаблено

По данным газеты, шиитская организация, вероятно, сдерживает свои силы во избежание еще большой эскалации конфликта на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Шиитская организация "Хезболлах" будет участвовать в палестино-израильском конфликте, если палестинское радикальное движение ХАМАС будет существенно ослаблено. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на ливанского чиновника.

По его информации, угроза уничтожения ХАМАС станет красной линией для вмешательства в конфликт "Хезболлах". Шиитская организация, вероятно, сдерживает свои силы во избежание еще большой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул чиновник. По его мнению, "Хезболлах" считает, что ХАМАС сейчас не нуждается в помощи.