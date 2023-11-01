В США заявили, что ИИ может создать биооружие, которое поставит под угрозу жизни людей

Вице-президент страны Камала Харрис отметила, что "эти угрозы, несомненно, являются масштабными и требуют действий на глобальном уровне"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) способен создать биологическое оружие, которое поставит под угрозу жизни миллионов людей. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на первом международном саммите по безопасному использованию ИИ, который открылся неподалеку от Лондона.

"ИИ способен принести не только пользу, но и огромный вред: от кибератак с использованием ИИ, масштабы которых превосходят все, что мы видели ранее, до биооружия, созданного ИИ, которое может поставить под угрозу жизни миллионов людей. Эти угрозы часто называют экзистенциальными угрозами ИИ, поскольку они могут поставить под угрозу само существование человечества", - отметила она.

По словам вице-президента, "эти угрозы, несомненно, являются масштабными и требуют действий на глобальном уровне". Она подчеркнула необходимость "проанализировать и устранить весь спектр рисков со стороны ИИ - угрозы для человечества в целом, угрозы для отдельных людей, для нашего населения и институтов, а также угрозы для наших наиболее уязвимых групп населения". Харрис добавила, что "ИИ должен использоваться для защиты общественных интересов".

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, обязующий разработчиков серьезных систем ИИ делиться результатами тестирования по безопасности с американскими властями. Действие распоряжения будет распространяться на компании, разрабатывающие базовые ИИ-модели, которые потенциально могут представлять "риск для национальной и экономической безопасности США", а также для здоровья и безопасности населения. Хозяин Белого дома поручил Минторгу США создать руководство по аутентификации и маркировке контента, созданного ИИ, чтобы защитить граждан от мошенничества при получении корреспонденции от властей. Согласно указу, в США также будет разработана передовая программа кибербезопасности, в рамках которой будут созданы инструменты ИИ для поиска и устранения уязвимостей в критически важном программном обеспечении.