В Индии заявили, что развитие ИИ не должно опережать его регулирования

По мнению министра электроники и информационных технологий страны Раджива Чандрасекара, нужен новый режим, который защитит пользователей от возможного причинения вреда ИИ

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Технологии и искусственный интеллект (ИИ) не должны развиваться быстрее разработки правил их регулирования, необходимо обеспечить безопасность их пользователей во всех странах. Об этом заявил индийский государственный министр электроники и информационных технологий Раджив Чандрасекар, выступая на первом международном саммите по безопасному использованию ИИ, который проходит неподалеку от Лондона.

"ИИ дает огромные возможности человечеству, но мы совершенно четко понимаем, какова обратная сторона стремительно развивающихся технологий. На ИИ мы должны смотреть через призму открытости, безопасности, доверия и ответственности. Мы считаем, что в будущем ИИ должен использоваться только на благо и процветание граждан всех стран", - сказал он.

По мнению Чандрасекара, необходим новый режим, который защитит пользователей от возможного причинения вреда ИИ. "За последние 10-15 лет мы узнали, что, разрешая технологиям опережать их регулирование, мы сами себя подставляем под токсичность и дезинформацию, которая распространяется через социальные сети в интернете. Мы считаем, что цифровые платформы должны быть подотчетны закону и обеспечивать безопасность их пользователей", - подчеркнул Чандрасекар.

Первый международный саммит по безопасному ИИ проходит 1-2 ноября на территории усадьбы Блетчли-парк в пригороде английского города Милтон-Кинс, расположенного примерно в 70 км к северо-западу от Лондона. Там в годы Второй мировой войны находилась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

Приглашение принять участие в саммите приняли около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска, президента компании Microsoft Брэда Смита, главу Google DeepMind Демиса Хассабиса, а также Сэма Альтмана - генерального директора компании Open AI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT.