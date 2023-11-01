Хуситы опубликовали видео предполагаемого запуска ракет в сторону Израиля

Видеозапись демонстрирует кадры запуска с поверхности земли двух баллистических и 18 крылатых ракет, а также 29 беспилотников

ТАСС, 1 ноября. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен запуск беспилотников и ракет в сторону Израиля.

Видеозапись демонстрирует кадры запуска с поверхности земли двух баллистических и 18 крылатых ракет, а также 29 беспилотников. В описании говорится, что на видеозаписи изображены "совместные операции йеменских ракетных войск и военно-воздушных сил", которые наносят удары по целям в глубине израильской территории.

Во вторник Сариа заявил, что хуситы "запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников" в сторону Израиля. По словам представителя движения, хуситы "продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "в районе Эйлата на юге Израиля прозвучали сирены, сообщающие о вторжении вражеского летательного аппарата". Позже израильское радио Kan выступило с утверждением, что беспилотник был запущен из Йемена и сбит в небе над Красным морем.

27 октября силы ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Незадолго до этого Министерство иностранных дел Израиля заявило, что хуситы нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников.